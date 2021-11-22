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Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Наследник Месси выиграл приз лучшему молодому футболисту с историческим разрывом

Александр Трикиша
22 ноября, 17:25
Полузащитник Барселоны Педри стал победителем ежегодной награды лучшему молодому футболисту в Европе Golden Boy 2021 с историческим разрывом

Педри - новая звезда Барселоны / Фото: Reuters

Педри победил в голосовании с громаднейшим преимуществом, опередив своего ближайшего преследователя англичанина Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии с разницей в 199 очков.

Никогда в истории награды Golden Boy не было такого огромного разрыва между первым и вторым местом!

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Педри всего 18 лет, но уже сейчас ему пророчат славу его знаменитого экс-одноклубника Лионеля Месси. Уже сейчас испанца оценивают в 80 миллионов евро! Неудивительно, что Барселона прописала в контракте футболиста отступные в 1 миллиард евро.

Напомним, что в шорт-лист награды входили украинские футболисты Илья Забарный из Динамо и Михаил Мудрик из Шахтера.

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Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy / Фото: Getty Images

Начиная с 2003 года премию ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport. Лауреатами награды в разное время становились Лионель Месси, Уэйн Руни, Килиан Мбаппе, а предыдущим победителем стал Эрлинг Холанд.