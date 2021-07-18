Наследник Хабиба задушил бразильца в главном бою UFC Vegas 31

Ислам Махачев одержал восьмую победу подряд, но впервые в карьере ему пришлось провести на ринге четыре раунда. Тем не менее Тьяго Мойзес не смог сопротивляться больше

Ислам Махачев победил Тьяго Мойзеса / Фото: Getty Images

В главном поединке турнира UFC Vegas 31 российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Тьяго Мойзеса. В четвертом раунде рефери остановил поединок после удушающего приема в исполнении Махачева.

Махачев выиграл восьмой поединок подряд, а всего в его послужном списке 20 побед и лишь одно поражение.

Результаты основного карда:

Ислам Махачев победил Тьяго Мойзеса удушающим приемом в 4-м раунде

Миша Тейт победила Марион Рено техническим нокаутом в 3-м раунде

Матеуш Гамрот победил Джереми Стивенса болевым приемом в 1-м раунде

Родолфу Виейру победил Дастина Штольцфуса удушающим приемом в 3-м раунде

Билли Куарантилло победил Габриэля Бенитеса техническим нокаутом в 3-м раунде

Ранее мы писали, что на турнире Bellator 262 американский тяжеловес Тайрелл Форчун менее чем за один раунд разобрался с соотечественником Мэттом Митрионом.

А в другом поединке от больницы американского бойца спас только бойкий рефери. Саид Совма победил американца Ронни Маркеса уже в первом раунде.