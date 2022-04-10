Насильников – на кол! Огненное послание украинского олимпийца

Прима призвал садить на кол российских насильников / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram Артем Прима

Биатлонист Артем Прима, который, как и многие другие представители этого вида спорта и не только, защищает Украину с оружием в руках.

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Но даже самых сильных и смелых украинских мужчин, в том числе и спортсменов, не оставил равнодушными факт издевательств над украинскими женщинами и детьми в оккупации. Свои эмоции с призывом тщательно проверять всех российских солдат, которые в плену, Артем Прима изложил в своем Instagram.

"Добрый день, мы из Украины... Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, защищающим нашу родную неньку, ВСУ, теробороне. Друзья, братья, не дадим этой мерзоте больше издеваться и насиловать наших детей и женщин. Если орки, взятые в плен, проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео. И не надо их жалеть, насильников и всю мерзоту – сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине..."

Пост Артема Примы / Фото: instagram Артем Прима

События в Буче поразили и футболиста сборной Украины Артема Довбика, который не сдержал эмоций после увиденного в Киевской области.