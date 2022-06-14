Нашла коса на камень. Украина потеряла очки в матче Лиги наций

Украина vs Ирландия / Фото: Reuters

Сегодня, 14 июня, национальная команда Украины сыграла третий матч Лиги наций с командой Ирландии. Мы вели онлайн матча Украина – Ирландия на нашем сайте.

Подопечные Петракова за две недели играли пятый официальный матч, и это не могло не сказаться на игре украинцев.

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В стартовом составе сборной Украины впервые вышел вратарь Ворсклы Дмитрий Ризнык. Это был дебютный матч для одного из лучших голкиперов УПЛ.

В первом тайме "сине-желтые" были не похожи сами на себя. Совсем не кстати, на 26-й минуте игры травму получил Руслан Малиновский. Вместо хавбека Аталанты на поле вышел Михаил Мудрик.

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Ирландцы были активнее хозяев поля. На 31-й минуте Натан Коллинз ворвался в штрафную украинцев и точно пробил по воротам Ризныка. 0:1 – такого развития событий никто не предполагал.

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В перерыве Александр Петраков нашел нужные слова для своих подопечных. В дебюте второго тайма Андрей Ярмоленко показал индивидуальное мастерство и выдал пас-конфетку на Артема Довбика. Форварду Днепра-1 оставалось только подставить ногу – 1:1.

Несмотря на тотальное преимущество в контроля мяча, по настоящему опасных моментов "сине-желтые" создали недостаточно. Явно не хватало в атаке форварда Бенфики Яремчука, пропускавшего матч из-за травмы.

Последние минуты матча были похожи на качели. Обе команды имели шансы вырвать победу, но голкиперы сыграли безошибочно.

Матч закончился вничью 1:1. Украина потеряла два очка с ирландцами, но сохранила лидерство в группе В1.

Лига наций. Группа В1. 4 тур.

Украина – Ирландия – 1:1

Голы: Довбик (47) – Коллинз (31)

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сикан, 73), Ярмоленко.

Ирландия: Келлехер, Макклин, Леннихэн, О'Ши, Коллинз, Моламби (Хендрик, 67), Каллен, Браун, Найт (Хурихейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робинсон, 57).