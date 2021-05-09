Наплевали на пандемию. В США установили рекорд посещаемости боксерского поединка

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Бой между Саулем Альваресом и Билли Джо Сондерсом собрал на трибунах арены AT&T Stadium в Арлингтоне 73 126 зрителей и установил новый рекорд посещаемости боксерских поединков в закрытых помещениях.
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Сегодняшний поединок превзошел посещаемость боя между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом в 1978 году, который вживую смотрели 63 350 поклонников бокса.
Достижение, конечно, грандиозное, если бы не одно "но" – пандемия коронавируса. Ведь США лидирует по количеству больных COVID-19 и входит в тройку по новым случаям заражения – ежедневно в стране фиксируют не менее 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, а с момента начала пандемии в Штатах умерли 581 тысяча человек.
В Сети разлетаются видео с мероприятия, где не видно ни одного человека в защитной маске.
Ранее стала известная причина остановки боя. В восьмом раунде Сондерс получил траву глаза. Скорее всего, у него сломана глазница. Из-за повреждения британец не мог видеть правым глазом, поэтому тренер не позволил ему продолжать бой.
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