Надоело ждать: Усик поставил ультиматум Джошуа

Усик победил Джошуа судейским решением / Фото: Reuters

Изначально переговоры затянулись из-за Тайсона Фьюри, который желал провести объединительный бой с Усиком, но в итоге выбрал себе в соперники Диллиана Уайта.

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Тем не менее, это все равно не способствовало продвижению переговоров между украинцем и британцем.

Устав ждать, Усик поставил перед командой Джошуа ультиматум, о котоорм рассказал промоутер Бобби Арум.

Усик, Арум и Фьюри / Фото: Twitter

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"Я говорил с менеджером Усика Эгисом Климасом. Он сказал, что Александр планирует драться с Джошуа в конце мая или в первую неделю июня, но не позже", – сказал Арум в эфире канала iFL TV в Youtube.

Кстати, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что бой должен состояться в мае. Он надеется, что поединок снова примет Великобритания.

Кстати, мы уже сообщали, что Джошуа нужно спешить, ведь на Усика появились новые претенденты. В ближайшее время украинец может получить еще и обязательного соперника.