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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Над нами издеваются: российская спортсменка взвыла после пяти дней в Пекине

Андрей Трофимов
4 февраля, 18:21
Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на ужасные условия в Пекине. Спортсменка получила положительной тест на коронавирус, поэтому находится на самоизоляции

Васнецова жалуется на условия на самоизоляции / Фото: Коллаж: Сегодня

Тем не менее, Васнецова считает, что организаторы Олимпиады-2022 просто издеваются над спортсменами. Кстати, спортсменку не хотели пускать на рейс в Пекин, как будто что-тор знали.

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Свои доводы биатлонистка привела на странице в Instagram.

"Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня.

Это обед Васнецовой. Фото Instagram

Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными.

А так выглядит обед других участников ОИ-2022. Фото: Instagram

Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня.

Но, слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!" – написала Васнецова.

Напомним, что Путин заснул при появлении сборной Украины на открытии Олимпиады. Президент РФ оконфузился во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.