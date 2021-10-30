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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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На средства болельщиков: у стадиона Атлетико установили памятник легендарному тренеру

Павел Василенко
30 октября, 11:06
29 октября у домашнего стадиона Атлетико "Ванда Метрополитано" была открыта статуя в честь одной из главных легенд клуба — футболиста и тренера Луиса Арагонеса

Луис Арагонес / Фото: UEFA.com

Средства на изготовление и установку монумента собирали болельщики мадридского клуба. На церемонии открытия статуи присутствовали члены нынешнего и прошлых составов Атлетико, главный тренер команды Диего Симеоне, президент клуба Энрике Сересо и члены семьи Арагонеса.

Ранее мы писали, что ушел из жизни бывший главный тренер Рейнджерс, Эвертона и сборной Шотландии Уолтер Смит.

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Арагонес выступал за Атлетико с 1964 по 1974 годы, забив 172 гола в 265 матчах за клуб.

В качестве тренера приводил "матрасников" к чемпионству, трем победам в Кубке Испании, к победе в Суперкубке Испании и выигрышу Межконтинентального кубка. Также тренировал сборную Испании, которую привел к победе на Евро-2008.

Скончался от лейкемии в возрасте 75 лет в 2014 году.