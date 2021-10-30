На средства болельщиков: у стадиона Атлетико установили памятник легендарному тренеру

Луис Арагонес / Фото: UEFA.com

Средства на изготовление и установку монумента собирали болельщики мадридского клуба. На церемонии открытия статуи присутствовали члены нынешнего и прошлых составов Атлетико, главный тренер команды Диего Симеоне, президент клуба Энрике Сересо и члены семьи Арагонеса.

Ранее мы писали, что ушел из жизни бывший главный тренер Рейнджерс, Эвертона и сборной Шотландии Уолтер Смит.

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Арагонес выступал за Атлетико с 1964 по 1974 годы, забив 172 гола в 265 матчах за клуб.

В качестве тренера приводил "матрасников" к чемпионству, трем победам в Кубке Испании, к победе в Суперкубке Испании и выигрышу Межконтинентального кубка. Также тренировал сборную Испании, которую привел к победе на Евро-2008.

Скончался от лейкемии в возрасте 75 лет в 2014 году.