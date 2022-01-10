На Олимпийских играх впервые выступит небинарный человек

Тимоти Ледак в Пекине-2022 выступит с Эшли Кейн-Гриббл / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский фигурист Тимоти Ледак отобрался на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Вместе с Эшли Кейн-Гриббл они стали чемпионами США в парных соревнованиях.

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31-летний Ледак ранее объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Таким образом, он станет первым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде.

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Вот что пишет Википедия по этому поводу:

Небинарный – это общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной. Хотя существует бесчисленное множество видов небинарных идентичностей, некоторые люди идентифицируют себя только как небинарные, не уточняя определение.

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