На мундиале не были с 1998 года! Кто попался Украине в плей-офф ЧМ

Украина сыграет с Шотландией в гостях

Сегодня сборная Украины узнала соперника по плей-офф чемпионата мира. В марте сыграем проти Шотландии.

В отборочном турнире шотландцы набрали 23 очка в 10 матчах. И заняли второе место вслед за Данией.

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Все результаты Шотландии в отборе на ЧМ-2022:

Дания – 0:2, 2:0

Австрия – 2:2, 1:0

Израиль – 1:1, 3:2

Фареры – 4:0, 1:0

Молдова – 1:0, 2:0

Лучшими бомбардирами в квалификации стали 26-летний Линдон Дайкс из Куинз Парк Рейнджерс и 27-летний Джон МакГинн из Астон Виллы. Они забили по четыре мяча.

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История противостояния

Команды сыграли два матча между собой. В отборе на Евро-2008. Дома Украина выиграла – 2:0. А вот в гостях потерпела фиаско – 1:3.

Как сыграли на Евро-2020

Сборная Шотландии на чемпионате мира не играла с 1998 года! Но в этом году выступила на Евро-2020. Заняла последнее место в группе с Англией, Хорватией и Чехией.