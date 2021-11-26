25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

На мундиале не были с 1998 года! Кто попался Украине в плей-офф ЧМ

Любомир Луканюк
26 ноября, 19:28
Шотландцы пробились в стыковые матчи чемпионата мира с не самой сильной группы. И провалили Евро-2020

Украина сыграет с Шотландией в гостях

Сегодня сборная Украины узнала соперника по плей-офф чемпионата мира. В марте сыграем проти Шотландии.

В отборочном турнире шотландцы набрали 23 очка в 10 матчах. И заняли второе место вслед за Данией.

Реклама

Все результаты Шотландии в отборе на ЧМ-2022:

  • Дания – 0:2, 2:0
  • Австрия – 2:2, 1:0
  • Израиль – 1:1, 3:2
  • Фареры – 4:0, 1:0
  • Молдова – 1:0, 2:0

Лучшими бомбардирами в квалификации стали 26-летний Линдон Дайкс из Куинз Парк Рейнджерс и 27-летний Джон МакГинн из Астон Виллы. Они забили по четыре мяча.

Реклама

История противостояния

Команды сыграли два матча между собой. В отборе на Евро-2008. Дома Украина выиграла – 2:0. А вот в гостях потерпела фиаско – 1:3.

Как сыграли на Евро-2020

Сборная Шотландии на чемпионате мира не играла с 1998 года! Но в этом году выступила на Евро-2020. Заняла последнее место в группе с Англией, Хорватией и Чехией.

Реклама