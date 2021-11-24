На год хватит! Сколько Динамо заработало в ЛЧ

Динамо заработало 31 млн евро / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
За тур до финиша группового раунда Лиги чемпионов Динамо потеряло шансы на выход в евровесну.
Это произошло после того, как Динамо проиграло Баварии 1:2, а третья в группе Бенфика сыграла 0:0 с Барселоной, став недостижимой для киевлян.
Можно подводить итоги, в том числе и финансовые.
По данным Football-coefficient.eu, в нынешней Лиге чемпионов Динамо заработало свыше 31 млн евро призовых от УЕФА.
- За попадание в групповой раунд – 15,640 млн евро
- За 10-летний коэффициент в еврокубках – 14,781 млн евро
- За ничью 0:0 с Бенфикой – 930 тысяч евро
- Общая сумма – 31,351 млн евро
Впрочем, эта сумма не учитывает поступлений от рыночного пула, размер которых определится позже согласно удельному весу телерынка стран-участниц еврокубков.
Отметим, что у Динамо еще остается один матч группового раунда ЛЧ – 8 декабря в Лиссабоне против Бенфики. Для киевлян он не имеет турнирного значения. Но в случае победы "бело-синих" ждет бонус в 2,8 млн евро от УЕФА, или 930 тысяч евро – за ничью.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис говорил, что годовой бюджет клуба составляет 30-35 млн долларов. Таким образом за призовые от УЕФА за нынешнюю ЛЧ киевский клуб сможет жить год.