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23 ноября 22:00
Барселона 0
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Реал --
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Атлетико --
Милан --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

На год хватит! Сколько Динамо заработало в ЛЧ

Андрей Трофимов
24 ноября, 11:49
Несмотря на невыход в весеннюю часть еврокубков, Динамо наиграло на приличные призовые от УЕФА

Динамо заработало 31 млн евро / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

За тур до финиша группового раунда Лиги чемпионов Динамо потеряло шансы на выход в евровесну.

Это произошло после того, как Динамо проиграло Баварии 1:2, а третья в группе Бенфика сыграла 0:0 с Барселоной, став недостижимой для киевлян.

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Можно подводить итоги, в том числе и финансовые.

По данным Football-coefficient.eu, в нынешней Лиге чемпионов Динамо заработало свыше 31 млн евро призовых от УЕФА.

  • За попадание в групповой раунд – 15,640 млн евро
  • За 10-летний коэффициент в еврокубках – 14,781 млн евро
  • За ничью 0:0 с Бенфикой – 930 тысяч евро
  • Общая сумма – 31,351 млн евро

Впрочем, эта сумма не учитывает поступлений от рыночного пула, размер которых определится позже согласно удельному весу телерынка стран-участниц еврокубков.

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Отметим, что у Динамо еще остается один матч группового раунда ЛЧ – 8 декабря в Лиссабоне против Бенфики. Для киевлян он не имеет турнирного значения. Но в случае победы "бело-синих" ждет бонус в 2,8 млн евро от УЕФА, или 930 тысяч евро – за ничью.

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Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее президент Динамо Игорь Суркис говорил, что годовой бюджет клуба составляет 30-35 млн долларов. Таким образом за призовые от УЕФА за нынешнюю ЛЧ киевский клуб сможет жить год.