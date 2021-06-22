На Евро-2020 карантин! Двух футболистов сборной Англии изолировали

Два футболиста английской команды Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл пропустят матч против Чехии, они контактировали с игроком, который сдал положительный тест на COVID-19

Маунт и Чилуэлл ушли на изоляцию

Сегодня на Евро-2020 групповой этап завершают сборные Чехии и Англии. Они встретятся в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Англия с видео, фото и комментариями.

И уже известно, что два игрока британской команды пропустят этот поединок. Мэйсона Маунта и Бена Чилуэлла поместили на карантин до 28 июня.

Такое решение было принято после контакта футболистов с полузащитником сборной Шотландии Билли Гилмором, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.

Маунт и Чилуэлл общались с Гилмором после матча второго раунда группового этапа Евро-2020.

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Ранее первого зараженного коронавирусом на Евро-2020 нашли в Питере.

Напомним, что в этой группе нас интересует другой матч. Если Хорватия и Шотландия сыграют вничью, сборная Украины выйдет в плей-офф чемпионата Европы.