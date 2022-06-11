11 июня 16:00 О матче
Украина 3
Армения 0
11 июня 19:00
Ирландия 3
Шотландия 0
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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На чьей ты стороне? Кличко обратился к известному поклоннику Путина

Анатолий Дерека
11 июня, 22:19
Владимир Кличко введен в Международный зал боксерской славы, после чего украинец обратился к Рою Джонсу

Владимир Кличко обратился к Рою Джонсу

Владимир Кличко является одним из самых титулованных боксеров в истории. Украинец был олимпийским чемпионом в 1996 году, а также владел поясами WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Сегодня стало известно, что Владимира включили в Международный зал славы бокса. Кличко-младший опубликовал на своей страничке в Instagram обращение по этому поводу.

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"Благодарен организаторам и фанатам за признание. Когда я начал свой путь в 14, то использовал бокс как инструмент, чтобы путешествовать. Никогда и не мечтал быть среди всех этих чемпионов в Зале славы бокса. Это большая честь.

К сожалению, российская агрессия в моей стране не дала мне возможности разделить этот момент с вами. Это война изменила не только меня, а и весь мир".

Также Кличко вспомнил о другом члене Зала славы Рое Джонсе. Владимир вспомнил о любви боксера к России и ее фюреру Владимиру Путину.

"Рад обратиться ко всем участникам церемонии Зала славы бокса. Почти ко всем вам. Есть одна личность, к которой у меня есть серьезные вопросы. Одна личность, которая нарушила закон Украины и посетила оккупированный Крым с территории России.

Эта личность – Рой Джонс. Итак, Рой, на чьей ты стороне? На стороне агрессора или защитника своего права на существование? Я уважаю тебя как боксера, но у меня есть вопросы к твоему моральному компасу".

Напомним, что в 2015 году Джонс посетил Севастополь, где встретился с Путиным и попросил его о получении гражданства РФ. За это в Украине Рой стал персоной нон грата.