На чьей ты стороне? Кличко обратился к известному поклоннику Путина

Владимир Кличко обратился к Рою Джонсу

Владимир Кличко является одним из самых титулованных боксеров в истории. Украинец был олимпийским чемпионом в 1996 году, а также владел поясами WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Сегодня стало известно, что Владимира включили в Международный зал славы бокса. Кличко-младший опубликовал на своей страничке в Instagram обращение по этому поводу.

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"Благодарен организаторам и фанатам за признание. Когда я начал свой путь в 14, то использовал бокс как инструмент, чтобы путешествовать. Никогда и не мечтал быть среди всех этих чемпионов в Зале славы бокса. Это большая честь. К сожалению, российская агрессия в моей стране не дала мне возможности разделить этот момент с вами. Это война изменила не только меня, а и весь мир".

Также Кличко вспомнил о другом члене Зала славы Рое Джонсе. Владимир вспомнил о любви боксера к России и ее фюреру Владимиру Путину.

"Рад обратиться ко всем участникам церемонии Зала славы бокса. Почти ко всем вам. Есть одна личность, к которой у меня есть серьезные вопросы. Одна личность, которая нарушила закон Украины и посетила оккупированный Крым с территории России. Эта личность – Рой Джонс. Итак, Рой, на чьей ты стороне? На стороне агрессора или защитника своего права на существование? Я уважаю тебя как боксера, но у меня есть вопросы к твоему моральному компасу".

Напомним, что в 2015 году Джонс посетил Севастополь, где встретился с Путиным и попросил его о получении гражданства РФ. За это в Украине Рой стал персоной нон грата.