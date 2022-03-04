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"Мы здесь соревнуемся, а украинцы воюют". Олимпийская чемпионка поддержала Украину

Сергей Шаховец
4 марта, 13:27
В четверг, 3 марта, в финском Контиолахти стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону. Участники женской эстафетной гонки провели акцию в знак поддержки Украины

Норвежские биатлонистки выступили в шапках с надписью "Нет войне, пожалуйста" / Фото: Twitter

Этап в Контилахти пропускают три сборные команды – Украина, Беларусь и Россия. Украинские биатлонисты пропускают соревнования из-за вторжения российских оккупантов. А Россию и Белорусь выгнали из мирового биатлона.

Программу 8-го этапа Кубка мира открывала женская эстафета. Во время гонки биатлонные сборные выразили свою поддержку Украине.

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Сборная Чехии объявила, что будет выступать в сине-желтых шапках – в честь Украины.

Норвежские биатлонистки в полном составе выступали в шапках с надписью "No War Please" ("Нет войне, пожалуйста"). Немки и шведки работали винтовками, на которых было нарисовано сердце в цветах Украины.

Сразу после гонки со словами поддержки Украины выступила двукратная Олимпийская чемпионка Тириль Экхофф из Норвегии.

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"Я думала сегодня об украинцах и это было сложно просто понимать, что я здесь состязаюсь и "наслаждаюсь", тогда как они... на войне. Это так сюрреалистично.

Я вернулась с Олимпиады и легла на кровать, в то время как Дмитрий Подручный пошел на войну. Ты просто не можешь понять", – цитирует Тириль Экгофф Суспильне.Спорт.

Добавим, что норвежские биатлонистки стали победителями женской эстафеты в Контиолахти.

Кубок мира. Контиолахти (женская эстафета). Результат гонки

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  • 1. Норвегия (0+4) 1:09.48.1
  • 2. Швеция (0+8)+37.7
  • 3. Италия (0+7) +1:00.2