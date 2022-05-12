"Мы все ждем, когда Путин сдохнет": жена Усика в шоке от бомбардировок Мариуполя

Екатерина Усик поддержала бойцов на "Азовстали"

Уже почти три месяца идет полномасштабная война России против Украины. Оккупанты уничтожают наши города и убивают мирное население.

Самые тяжелые бои идут в Мариуполе, где фашисты пытаются буквально стереть город с лица земли. Оплотом обороны Мариуполя остается завод "Азовсталь", который пропутинские солдаты яростно уничтожают.

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Слова поддержки бойцам высказала жена украинского боксера Александра Усика на своей страничке в Instagram. Екатерина заявила, что ждет смерти Путина, однако не считает его одного виноватым.

"Я знала, что Мариуполь – ад. Люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали", думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли. У них нет никакой информации, они отрезаны полностью от мира. Люди сломаны, больны и ранены. Мертвы, в конце концов. Русские свиньи над ними издеваются и уничтожают, морят голодом. 5 мая людям выдали по 2 кг макарон и все. Не знаю, на сколько человек. Оставшимся мариупольцам вливают и они думают, что пацаны-азовцы и есть нацисты. Бл*дь, что происходит в XXI веке. Я уверена больше, чем на 100 процентов, что такой ужас происходит везде, куда зашли эти ублюдки. Мы можем мечтать о том, как мы будем жить, как все отстроят, как вольется много бабок в нашу Украину.

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Дай бог, но сейчас, каждую минут и каждый час, умирают такие же люди, как я, как мы. Страшно. Я просто в агонии от этого пид*раса. Мы все ждем, когда Путин ляжет на операцию или просто сдохнет. Боюсь, он еще многих переживет. И, давайте честно, это не один Путлер делает. Страшно, больно и обидно за всех людей. Сейчас ни один нормальный человек не может не думать о Мариуполе и о своей стране. Дай бог сил всем тем людям, которые не как я, в безопасности, а которые в настоящем аду. Каждую минуту я думаю о вас и верю, что вы выберетесь. Пацаны, "Азов", вы настоящие герои. Понятное дело, тоже сломлены, но верны себе и своей стране. Это большое горе. Это не просто война, а настоящая катастрофа, которая, к сожалению, не закончится в один момент. Людей жаль очень".

Сегодня советник мэра Мариуполя опубликовал новое видео бомбардировок "Азовстали". На украинских защитников скидывают бомбу за бомбой.