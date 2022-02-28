8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"Мы костями ляжем, но не будем рабами!" Билосюк обратилась к русским оккупантам

Сергей Шаховец
28 февраля, 17:03
Украинская биатлонистка Елена Билосюк еще неделю назад выступала на Играх в Пекине, а сейчас российские варвары разрывают родную Украину

Не будет оккупантов на нашей земле, - Билосюк / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

20 февраля состоялось официальное закрытие Олимпиады-2022 – праздника мира и дружбы. А уже ранним утром 24 февраля мирные города Украины были подло обстреляны баллистическими ракетами путинскими ублюдками.

Участница Игр в Пекине Елена Билосюк написала очень эмоциональный пост, адресованный российским оккупантам.

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"Я жила, живу и буду жить! В свободной стране! Милой, родной. Зачем вы здесь, сволочи?

Хотите насиловать наших женщин и занимать наши земли? Неужели вам своего счастья не хватает?

Вы отбросы даже языка нашего не знаете! От кого вы спасаете? От своей армии? Вот!!! Мы костями ляжем, но не будем рабами!!!", – написала Елена в своем Facebook.

Ранее капитан мужской биатлонной сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что он и его команда остается защищать Родину.

Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook