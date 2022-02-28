"Мы костями ляжем, но не будем рабами!" Билосюк обратилась к русским оккупантам

Не будет оккупантов на нашей земле, - Билосюк / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

20 февраля состоялось официальное закрытие Олимпиады-2022 – праздника мира и дружбы. А уже ранним утром 24 февраля мирные города Украины были подло обстреляны баллистическими ракетами путинскими ублюдками.

Участница Игр в Пекине Елена Билосюк написала очень эмоциональный пост, адресованный российским оккупантам.

"Я жила, живу и буду жить! В свободной стране! Милой, родной. Зачем вы здесь, сволочи?

Хотите насиловать наших женщин и занимать наши земли? Неужели вам своего счастья не хватает?

Вы отбросы даже языка нашего не знаете! От кого вы спасаете? От своей армии? Вот!!! Мы костями ляжем, но не будем рабами!!!", – написала Елена в своем Facebook.