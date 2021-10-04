Мы больше не едим собак! Известный футболист просит фанатов перестать петь о нем песню

Пак Чи Сон просит фанатов перестать петь о нем песню / Фото: Getty Images

Во время выступления за МЮ Пак Чи Сон стал любимцем местных болельщиков за свою самоотдачу на поле. За приверженность клубу фанаты даже посвятили ему песню и поют ее до сих пор, хотя кореец покинул команду еще в 2012 году.

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Тем не менее, сам футболист не очень доволен текстом песни. Дело в том, что в ней используется шутка о поедании корейцами собак. Пак Чи Сон считает эти слова обидными для него и его соотечественников.

"Я знаю, что фанаты Юнайтед не собирались оскорблять меня этой песней, но все же я должен попросить фанатов прекратить употребление этого слова (собачье мясо), которое в наши дни обычно является расовым оскорблением корейского народа", – сказал футболист сайту МЮ.

Пак Чи Сон во время карьеры в МЮ. Фото: Reuters

Пак гордится тем, что фанаты создали песню в его честь, но это смешано с дискомфортом из-за текста песни. Он не хочет, чтобы этому подвергались молодые корейские игроки. Ранее мы писали, что звезда Манчестер Юнайтед потроллила фаната Вест Хэма.

"В Корее все сильно изменилось. Это правда, что исторически мы ели собачье мясо, но в наши дни, особенно молодому поколению, оно действительно не нравится. Изменилась культура", – добавил кореец.

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Пак Чи Сон является самым успешным азиатским футболистом в истории, выиграв четыре титула в Премьер-лиге, а также Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.