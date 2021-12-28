"Моя изюминка в том, что я другая": звезда украинского спорта ушла в кино

Юлия Елистратова уверенно себя чувствует в разных ролях / Фото: Коллаж: Сегодня

"Если закрываются одни двери, то сразу же открываются другие", – с улыбкой на лице говорит Юлия Елистратова.

Звезда украинского триатлона вынужденно сделала паузу в спорте и открыла для себя кино. Или может кино открыло для себя будущую звезду.

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- Юля, еще недавно вы бегали и крутили педали, а сегодня уже на пути в Голливуд…

- Я уверена, что все случайности не случайны. Познакомилась с ребятами из кинокомпании Smart Movie. Я их заинтересовала в качестве тренера актеров. И с удовольствием приняла предложение передать свой спортивный опыт, свои навыки нашим звездам кино. Чтобы они стали еще сильнее и красивее. И радовали зрителей.

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А позже генпродюсер компании Владимир Горянский увидел, что я и сама могу сняться в кино в качестве актрисы. Так что теперь у меня будет совершенно новый опыт.

- Вот то фото из Instagram в стиле амазонки – это уже кадры из фильма?

- Это крик души. Просто фотосессия. С подругами выбрали для меня образ максимально близкий ко мне. А уже позже, когда эти фото увидел режиссер Виктор Сокуренко, у него сразу возникли идеи для фильма.

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- И?

- Сейчас во всю идут съемки "Скажених на волі", где я сыграю саму себя. У меня там роль тренера…

- А в жизни, что тренер делает?

- Работа с актерами очень специфическая, поэтому я очень внимательно изучила, как тренируются звезды в Голливуде. Как работают тренеры в Европе. Надо ведь учитывать много нюансов – график и какие цели преследуют актеры. Одному нужен тренажерный зал, другому бассейн, а кому-то бег подходит. Мужчины заинтересованы в наборе мышечной массы. Девушкам нужно подсушиться. Все персонализировано.

- Для вас нагрузки и режим – обычное дело. А актеры люди творческие, как загнать их в зал?

- На самом деле они понимают, почему тренируются, что это в их интересах. Проникаются спортивной атмосферой. Стараются, делают все с душой. Не скажу, что кто-то работает из-под палки.

Более того, я ухожу с тренировки в еще лучшем настроении, чем приходила. Эти люди умудряются зарядить меня энергетикой. Веселее всех – наш Котик. Данило Котик. Он умеет поднять настроение. И даже если ему тяжело даются нагрузки, подходит к ним с настроением и веселит всех ребят.

- Что чаще используете – кнут или пряник?

- В случае с актерами – пряник. Потому что в кнуте они не нуждаются. Бывают моменты легких слабостей, но тогда я аргументирую зачем им нужна эта нагрузка.

- В зал приходит и ваш босс Владимир Горянский. Ему даете поблажки или наоборот гоняете до седьмого пота?

- Я стараюсь быть справедливой и внимательной к каждому. Независимо от его статуса. У меня нет цели показать, что я сильнее всех. Но когда мы приходим в спортзал – это уже моя территория. И я сама распределяю нагрузки. В Smart Movie мне полностью доверяют и разрешают проводить тренировки, как я вижу.

- В фильме "Скажені на волі" вы играете камео. А полноценный дебют когда?

- Скоро начнутся съемки нашего второго фильма – "Однажды в Житомире". Это криминальная комедия. В двух словах: есть некий "решала", который помогает справиться с любыми проблемами, любого масштаба. И однажды его позвали в Житомир. Где для него стало огромной неожиданностью, что даже такой великий человек, как он – в атмосфере Житомира не может справиться со своими задачами. И там у меня будет интересная роль.

- Какая?

- Оставим пока интригу.

- Ок, но вам по душе хорошие или плохие роли.

- Мне бы хотелось попробовать себя, как в положительном, так и в отрицательном образе. Интересно развиваться и проявлять себя по-разному.

- А фильмы какие предпочитаете смотреть?

- Я чаще выбираю фильм или по совету друзей, или из интереса сюжетной линии. Сериалы смотрю редко. Люблю качественное кино.

Из последнего, что запомнилось, – "Джентльмены". И совсем недавно я увидела фильм "Афера Томаса Крауна", 1999 года. Несмотря на то, что фильм довольно старый и по-другому все снималось, я очень прониклась жизнью актеров.

- Кто из актеров для вас стал примером в новом жанре?

- Когда я пришла в сферу кино, мне сразу же режиссер сказал, что я отличаюсь от других актеров. Многие шли к этому всю жизнь, учились у других актеров – их повадкам, манере общения и поведения. Моя изюминка как раз в том, что я другая. И интересней оставаться самой собой.

- Спорт отличается от кино тем, что там нет дублей. Нужно с первого раза показывать максимум.

- Очень интересная аналогия. В спорте, бывает, кажется, что переиграй какой-то момент и был бы на другой позиции. Но ведь точно также могут и конкуренты сделать.

В кино, возможно, проще за счет дублей, но хочется выполнить все качественно с первого раза. Это работа в команде и я заинтересована работать максимально эффективно.

"ТАНЦЕВАТЬ ЛЮБЛЮ, А С ПЕНИЕМ СЛОЖНЕЕ"

- Сейчас еще модно у спортсменов выступать в разных шоу. Ольга Харлан была в "Танцах со звездами", Андрей Пятов – в "Маске". Вам интересно это направление?

- Хорошая идея, кстати. В танцах очень даже, потому что в спорт я пришла из танцев. Детское базовое ОФП получила в житомирской школе "Солнышко", где с 5 до 11 лет я занималась танцами. А вот с пением сложнее.

- Еще одно веяние последнего времени – спортсмены массово сели за написание книг. Что скажете?

- Не скажу, что самой хочется написать, но меня многие об этом просят. Понимаю, что это не настолько надо мне, сколько мой долг поделиться опытом. Попытаться мотивировать людей заниматься спортом, вдохновить на достижения.

"Я ДАЖЕ НЕ МУРАВЕЙ, А ПЕСЧИНКА В СИСТЕМЕ ВАДА"

- Приехав на Олимпиаду, вы в Токио-2020 так и не выступили. Вас заподозрили в употреблении допинга – ЭПО. Отстранили, но не дисквалифицировали. На какой стадии сейчас эта история?

- Я сотрудничаю с антидопинговыми организациями. Расследование по-прежнему ведется. Но даже до меня не доходит информация. Я продолжают тренироваться и надеюсь скоро вернуться.

- Эмоции человека, которого "попросили" из олимпийской деревни за полтора дня до старта?

- Это был шок. Да, это огромный удар. Такой ситуации я не могла бы себе представить в самом страшном сне.

Если кошмары и снились – то я могла опаздывать на соревнования или забыть что-то из экипировки.

Чисто теоретически я подумала, что это все: чуть ли не конец жизни. Но я в голове четко понимаю, что если я могу действовать и изменить что-то в лучшую сторону, то я пытаюсь действовать. Если все зависит не от меня, то нет смысла расстраиваться. Что это даст? Ничего не поменяет, надо жить дальше, улыбаться, искать возможности реализовать себя.

Возможно, в этом мне помог спорт, ведь со стрессоустойчивостью у меня все в порядке.

- Предположим, WADA ошиблась – есть возможность взыскать компенсацию за пропуск Олимпиады?

- Если говорить о компенсации и отстаивании интересов, то возможно это будет стоит больше денег и усилий, чем я потом получу. Я не скажу, что у меня безграничные возможности. На самом деле, очень тяжело общаться с такими структурами и что-то доказать.

Если, к примеру, в уголовных делах работает презумпция невиновности, то что касается допинга – тут все наоборот. Спортсмена лишь обвиняют, а это уже воспринимается как факт его нарушений антидопинговых правил. И потом это уже проблема спортсмена, каким образом он будет доказывать свою правоту.

Я почувствовала себя не муравьем, а песчинкой в этой системе. Абсолютно беспомощной.

- Предположим, обвинение будет доказано – завершите карьеру?

- Не могу себе представить это. Но если так произойдет, то продолжу заниматься триатлоном. И после паузы вернусь в профессиональный спорт.

"ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАЮ"

- У вас в соцсетях много фото с моря, вода не надоела?

- Начну с того, что за свою жизнь я не так много отдыхала, и красивые фотографии с моря – это издержки профессии. Я очень люблю воду, плавать мне никогда не надоест. По возможности, я бы и сейчас съездила отдохнуть на море.

- За буйки часто заплываете?

- Стараюсь придерживаться мер безопасности, далеко не заплываю. Лучше сделаю несколько кругов. А так на морском отдыхе проплываю около 2 км в открытой воде. Если тренировка на открытой воде – 3-4 км, а в бассейне – 4-5 км.

- Отдых для вас – это…

- Скорее пляж, море. Люблю и горы. Вообще, нравится отдыхать активно. Но с такими насыщенными нагрузками, все чаще хочется просто полежать на отдыхе.

- И куда есть желание поехать?

- В Новую Зеландию. Мне буквально не хватило недели, чтобы попасть в эту страну. Когда начались проблемы с коронавирусом, я была в Австралии на Кубке мира. И следующий старт – Новая Зеландия. Но началась пандемия и страны закрылись. Мне надо было любой ценой вернуться на Кипр, где был мой ребенок.

Рейсы практически все отменили. Кипр въезд иностранцам запретил. Летела с пересадками, покупала несколько билетов. По дороге пришлось объяснять милым тайцам, что это будет под мою ответственность, как я попаду на Кипр.

А по прилету пришлось убедить кипрские власти пустить менять в страну, мол, ребенок не сможет покинуть Кипр без меня. Плюс там я готовилась к Олимпиаде. В общем, пошли они мне на встречу.

Но довелось отсидеть две недели принудительной изоляции. Которые оказались не такими уж и плохими. Меня поселили в отличном отеле, который был закрытым немецким клубом, кормили отлично, разрешили мне утром и вечером тренироваться, бегать и плавать. Передали мне велостанок на балкон. Так что мне удалось продолжать подготовку к Токио-2020 в комфортных условиях.

- Кстати, соревнования проходят более двух часов. О чем мысли на дистанции?

- Там такая нагрузка, что особо и не подумаешь. Соображаешь, как сместить траекторию, как рассчитать силы, разные стратегические моменты.

Иногда бывает, что я гораздо сильнее соперниц, то уже могу подумать, как буду вести себя на финише, что буду говорить в интервью.

А во время тренировки у меня коронная фраза: я бежала – и думала. Движения проходят настолько на автомате, что задумываешься уже о практичных вещах, о быте, что приготовить на ужин, бывает и такое.

"ЖАЛЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ СИДЯТ В ТЕЛЕФОНАХ"

- Сейчас МОК вводит в программу олимпийских игр молодежные виды спорта – брейк-данс, серфинг. Но вместе с тем, Игры лишаются классики – бокса, тяжелой атлетики…

- Я за золотую середину. Обидно исключать вид спорта, где спортсмены уделили часть своей жизни подготовке к Олимпийским играм. С другой стороны, некоторые виды, которые мы не воспринимаем сейчас, могут иметь перспективу. Допустим, триатлон был включен в программу Олимпиад в 2000 году, а мне кажется, что он был всегда. Тяжело определить за каким видом спорта будущее.

- Киберспорт?

- Лично у меня спорт ассоциируется с физическими нагрузками или волевыми качествами. Но я бы не хотела обсуждать этот момент.

- Сами любите поиграть в игры на смартфоне?

- Нет. Абсолютно нет. Я не люблю людей, которые в них играют. Это лично мое мнение. Я за живое общение. Мне немного жать текущее поколение подростков. Я с таким наслаждением до сих пор вспоминаю свое детство во дворе и мне жаль детей, которые сидят в телефонах.

- Вы очень активный донор. Как эта тема появилась в вашей жизни?

- Где-то в 2010 году у меня были отклонения в одном из показателей крови. Сдав более детальный анализ, я увидела, что у меня все хорошо с показателями гемоглобина, железа. И подумала, что эта кровь может быть полезна другим людям.

Я попробовала сдать кровь. После чего где-то неделю при максимальной нагрузке чувствовала, что у меня завышен пульс. Но потом все пришло в норму. И я поняла, что это никак не повлияет на мои результаты.

Считаю, что донорство – это благородное дело. И всем рекомендую подумать о ближних.

"СМОТРЯТ НА МЕНЯ, КАК НА ИНОПЛАНЕТЯНИНА"

- Какие у вас ассоциации с Новым годом?

- 1 января, 10 утра – я на пробежке и вижу в городе людей с удивленными глазами, будто я инопланетянин. Взгляды окружающих, которые еще не успели вернуться из-под елочки, самые забавные воспоминания.

А вообще, считаю, что это более детский праздник.

- То есть, не кушаете оливье под "Иронию судьбы"?

- Ну я не настолько старомодна. Я уже давно, и это касается не только Нового года, отошла от этих застолий, где больше времени занимает приготовление праздника, чем получаешь удовольствия от процесса. А так, экономишь время и силы, не передаешь. Тут главное – настроение.