"Мой мужчина!" Жена Ярмоленко отреагировала на включение его в символическую сборную Евро

Андрей Ярмоленко и его жена Инна / Фото: Instagram

Жена Андрея Ярмоленко Инна не обошла вниманием очередное признание заслуг ее мужа на нынешнем чемпионате Европы. Как мы писали накануне, вингер Вест Хэма вошел в символическую сборную группового этапа Евро-2020, забив два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах.

Партнерами Ярмоленко по символической сборной от Fantasy Football, опубликованной УЕФА, стали Роналду, Шик, Депай, Доннарумма и другие звезды.

"Это мой мужчина!" – написала на английском у себя в Instagram Инна Ярмоленко, комментируя присутствие Андрея в такой солидной компании

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Инна Ярмоленко / Фото: Instagram

Ранее Ярмоленко похвастался собственным рекордом в соцсетях. Один из лучших украинских футболистов собрал 300 тысяч поклонников в Instagram, что, правда, ровно в 1000 раз меньше, чем у Роналду.

Впрочем, о Ярмоленко на Евро говорят почти так же громко, как о Криштиану. И причина – не только в результативности на поле, но и эпатажном поведении вне его. Если знаменитый португалец на одной из пресс-конференций убрал напитки спонсоров куда подальше, то лидер украинской сборной поступил с точностью до наоборот.

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