Москва доплясалась! В России закрывают фан-зону Евро-2020

Болельщики больше не смогут посещать фан-зону в Лужниках по решению мэра, который недоволен количеством новых случаев коронавируса и поведением людей

Болельщики сборной России в фан-зоне в Москве / Фото: Reuters

В то время, как в большинстве стран Европы коронавирус пошел на спад, в России из-за COVID-19 начинают закрывать фан-зоны Евро-2020. Первыми пострадали болельщики Москвы, которые в ближайшее время не смогут смотреть футбол в Лужниках. Ранее мы давали реакцию фан-зоны Санкт-Петербурга на гол Украины.

Читайте также: Яркие фото украинской торсиды в Бухаресте: беременная жена Зинченко, песни и дневной сон

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

За 17 июня количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 14 000 и перевалило за 5,2 миллиона.

Ранее мы давали карту фан-зон Украины на Евро-2020. Во время чемпионата Европы открыто 11 зон для фанатов – от Чернигова до Львова.