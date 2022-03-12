"Москаля нема, немає москаля". Мощная акция в поддержку Украины на матче Евролиги

Баскетболисты литовского Жальгириса поддержали Украину / Фото: Getty Images
Матч Евролиги между Жальгирисом и Барселоной проходил 11 марта – в День Независимости Литвы. Масштабную акцию в поддержку Украины устроили хозяева площадки.
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Перед поединком баскетболисты команд продемонстрировали плакаты с надписью: "Stop War" (Стоп войне).
Баскетболисты литовского клуба вышли на матч в форме в цветах украинского флага. На самой арене также было много украинских знамен.
В перерывах матча в Каунасе включали украинские патриотические песни, среди них был военный хит группы "Пирятин" – "Арта".
В тексте песни есть следующие строчки:
Москаля нема
Немає москаля
Немає ніх*я вопше
Сама сира земля
Отметим, что победу в матче одержали баскетболисты литовского Жалгириса 91:84.