Морали нет. Олимпийскую чемпионку пристыдили за фото в купальнике

/ Фото: Instagram
Чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике Каролина Севастьянова снова удивила своих подписчиков в соцсетях. Ранее ее фанаты не смогли найти на девушке трусы. Теперь их возмутило фото спортсменки в купальнике.
"Зачем это? Что это? А как твой парень на это смотрит?" – спросили Севастьянову под постом в Instagram.
"Все люди разные. Мне повезло, что мой молодой человек – адекватный. В отличие от таких, как вы", – ответила Каролина.
"Понятие адекватность – очень тонкое! Для кого-то можно и без купальника – и тоже все адекватно", – возразили гимнастке.
"Там понятий нет просто у людей. Морали нет", – считают болельщики.
Спортсменка проводит свой отдых на Мальдивах.
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