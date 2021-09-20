Монзуль обидела "Царя" и резонансный пенальти Динамо. Судейский разбор 8-го тура УПЛ

Михаил Метревели оценил действия арбитров в 8-ом туре УПЛ
Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 8-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.
Михаил Метревели:
В 8-м туре судейство можно было бы считать более или менее успешным, но два ляпа наших гуру повлияли на более высокий средний балл арбитража в 8-м туре.
Вначале "отличилась" бригада арбитров в Кропивницком под предводительством Виталия Романова. Рефери умудрились не засчитать чистый как слеза гол Ингульца в ворота Колоса.
А на следующий день лучшая из лучших Екатерина Монзуль почему-то "обидела" короля уколов Женю Селезнева, отказав ему в любезности назначить пенальти. Почему? Спросите Катю.
Еще один интригующий, вызвавший жаркие споры эпизод произошел в Киеве. Кривушкин, хорошо отсудивший непростую игру между Динамо и Александрией, назначил пенальти на последних секундах игры в ворота гостей.
ДЕСНА – РУХ
▶️ На 11-й минуте Борячук забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Это верное решение. Форвард Руха действительно залез в небольшой офсайд.
▶️ На 86-й минуте Кондраков забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. И это верное решение. Игрок Руха на полкорпуса был ближе к воротам, чем последний защитник Десны.
ИНГУЛЕЦ – КОЛОС
▶️ На 5-й минуте Черноморец выполнил навес с фланга, и в штрафной мяч попал в руку Опанасенко. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ингульца.
Это верное решение, рука увеличивала объем тела. К тому же было движение руки к мячу. Эпизод стоит трактовать как игру рукой.
▶️ На 18-й минуте Ситало забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Это ошибка. Ни у Ситало, ни у Коваленко, отдавшего голевой пас, офсайда не было. Ингулец забил чистый гол, который должны были засчитывать.
МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР
ДНЕПР-1 – ВЕРЕС
▶️ На 69-й минуте Билл на добивании после удара Довбика забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд у Довбика и гол не засчитал. Это верное решение. Форвард Днепра-1 на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Вереса.
▶️ На 75-й минуте Сергийчук в жестком подкате снес Лучкевича. Арбитр показал игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Сергийчук действовал безрассудно и мог нанести сопернику тяжелую травму. Игры в мяч не было и близко. Удаление полностью оправданно.
ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ
▶️ На 4-й добавленной ко второму тайму минуте при подаче углового Гармаш упал в штрафной после борьбы с Рыбалкой. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил в ворота Александрии пенальти, показав при этом Рыбалке желтую карточку.
Это верное решение. Игрок Александрии весь эпизод держал своего соперника за футболку и подталкивал его в спину. Хоть Гармаш и дорисовал последствия действий Рыбалки, но все основания для пенальти были.
▶️ На 12-й добавленной ко второму тайму минуте Кирюханцев вступил в конфликт с Шабановым, после чего вспыхнула массовая потасовка.
По ее итогам Кирюханцев получил прямую красную карточку, а Шабанов и Гармаш – желтые карточки. Это верное решение. Игрок Александрии сделал движение головой с целью боднуть своего оппонента.
Это неспортивное поведение и заслуженное удаление. Шабанов агрессивных действий не совершал, так что получил лишь желтую карточку за словесную стычку с оппонентом.
ВОРСКЛА – МИНАЙ
▶️ На 22-й минуте Селезнев в борьбе за верховой мяч выставил руку и ударил локтем Яворского. Арбитр не заметила нарушения и дала продолжить матч. Это ошибка. Форвард Миная должен был получить желтую карточку за грубую игру.
▶️ На 40-й минуте Челядин упал в штрафной, пытаясь обыграть Горина. Арбитр зафиксировала симуляцию и показала игроку Ворсклы желтую карточку. Это верное решение. Челядин падал сам, без контакта со стороны соперника.
▶️ На 49-й минуте Пердута упал в штрафной после подката со стороны Семенко. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Игрок Миная сначала сыграл в мяч и лишь потом задел ногу соперника.
▶️ На 61-й минуте Селезнев пробил по воротам, и мяч в штрафной попал в руку Тамму. Арбитр дала продолжить игру. Это ошибка.
Рука защитника Ворсклы была выставлена в сторону, увеличивала объем тела и помешала мячу, который летел в створ ворот. Это игра рукой, за которую в ворота Ворсклы нужно было ставить пенальти.
ЗАРЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ
▶️ На 44-й минуте Кочергин упал после борьбы с Брагару. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Черноморца. Это верное решение. Защитник Черноморца не сыграл в мяч и заплел ноги сопернику.
▶️ На 61-й минуте Авагимян в штрафной бил по воротам, и мяч попал в руку Имерекову. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч действительно попал в руку игроку Зари.
Но она была в естественном положении, и расстояние до мяча было минимальным, так что Имереков не мог среагировать и убрать руку. Это случайное попадание, которое нельзя трактовать как игру рукой.
ЛЬВОВ – МЕТАЛЛИСТ-1925
▶️ На 54-й минуте Брикнер в штрафной пробивал по воротам, после чего активно сигнализировал, что мяч попал в руку Марлисону. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Металлиста-1925 в бедро.
▶️ На 78-й минуте Шершень в подкате прямой ногой врезался в ногу Довгому. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Металлиста-1925 желтую карточку.
Это верное решение. От удаления Шершня спасло то, что он все же сыграл в мяч, а потом врезался в ногу сопернику. Так что за опасную игру он получил заслуженную желтую карточку.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ