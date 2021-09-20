Монзуль обидела "Царя" и резонансный пенальти Динамо. Судейский разбор 8-го тура УПЛ

Михаил Метревели оценил действия арбитров в 8-ом туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 8-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

В 8-м туре судейство можно было бы считать более или менее успешным, но два ляпа наших гуру повлияли на более высокий средний балл арбитража в 8-м туре. Вначале "отличилась" бригада арбитров в Кропивницком под предводительством Виталия Романова. Рефери умудрились не засчитать чистый как слеза гол Ингульца в ворота Колоса. А на следующий день лучшая из лучших Екатерина Монзуль почему-то "обидела" короля уколов Женю Селезнева, отказав ему в любезности назначить пенальти. Почему? Спросите Катю. Еще один интригующий, вызвавший жаркие споры эпизод произошел в Киеве. Кривушкин, хорошо отсудивший непростую игру между Динамо и Александрией, назначил пенальти на последних секундах игры в ворота гостей.

ДЕСНА – РУХ

Арбитр – Владимир Новохатний. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 11-й минуте Борячук забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Это верное решение. Форвард Руха действительно залез в небольшой офсайд.

▶️ На 86-й минуте Кондраков забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. И это верное решение. Игрок Руха на полкорпуса был ближе к воротам, чем последний защитник Десны.

Оценка: 8/10

ИНГУЛЕЦ – КОЛОС

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был сравнительно легкий. Команды старались играть корректно, без большого количества фолов. VAR на матче не работал.

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

▶️ На 5-й минуте Черноморец выполнил навес с фланга, и в штрафной мяч попал в руку Опанасенко. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Ингульца.

Это верное решение, рука увеличивала объем тела. К тому же было движение руки к мячу. Эпизод стоит трактовать как игру рукой.

▶️ На 18-й минуте Ситало забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитал. Это ошибка. Ни у Ситало, ни у Коваленко, отдавшего голевой пас, офсайда не было. Ингулец забил чистый гол, который должны были засчитывать.

Оценка: 6/10

МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР

Арбитр – Юрий Иванов. Для арбитража матч был легким. Команды мало фолили и старались играть без грубости. VAR на матче не работал. В матче не было эпизодов, требующих детального разбора.

Футбольный судья Юрий Иванов

Оценка: 8/10

ДНЕПР-1 – ВЕРЕС

Арбитр – Игорь Пасхал. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали грубые фолы. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 69-й минуте Билл на добивании после удара Довбика забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд у Довбика и гол не засчитал. Это верное решение. Форвард Днепра-1 на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Вереса.

▶️ На 75-й минуте Сергийчук в жестком подкате снес Лучкевича. Арбитр показал игроку Вереса прямую красную карточку. Это верное решение. Сергийчук действовал безрассудно и мог нанести сопернику тяжелую травму. Игры в мяч не было и близко. Удаление полностью оправданно.

Оценка: 8/10

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был довольно тяжелым. Команды много фолили, и в конце матча было очень много эмоций со стороны обеих команд. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

▶️ На 4-й добавленной ко второму тайму минуте при подаче углового Гармаш упал в штрафной после борьбы с Рыбалкой. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR изменил решение и назначил в ворота Александрии пенальти, показав при этом Рыбалке желтую карточку.

Это верное решение. Игрок Александрии весь эпизод держал своего соперника за футболку и подталкивал его в спину. Хоть Гармаш и дорисовал последствия действий Рыбалки, но все основания для пенальти были.

▶️ На 12-й добавленной ко второму тайму минуте Кирюханцев вступил в конфликт с Шабановым, после чего вспыхнула массовая потасовка.

По ее итогам Кирюханцев получил прямую красную карточку, а Шабанов и Гармаш – желтые карточки. Это верное решение. Игрок Александрии сделал движение головой с целью боднуть своего оппонента.

Это неспортивное поведение и заслуженное удаление. Шабанов агрессивных действий не совершал, так что получил лишь желтую карточку за словесную стычку с оппонентом.

Оценка: 8/10

ВОРСКЛА – МИНАЙ

Арбитр – Екатерина Монзуль. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили, и было много спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевым для арбитража был ряд эпизодов.

Екатерина Монзуль / Фото: Reuters

▶️ На 22-й минуте Селезнев в борьбе за верховой мяч выставил руку и ударил локтем Яворского. Арбитр не заметила нарушения и дала продолжить матч. Это ошибка. Форвард Миная должен был получить желтую карточку за грубую игру.

▶️ На 40-й минуте Челядин упал в штрафной, пытаясь обыграть Горина. Арбитр зафиксировала симуляцию и показала игроку Ворсклы желтую карточку. Это верное решение. Челядин падал сам, без контакта со стороны соперника.

▶️ На 49-й минуте Пердута упал в штрафной после подката со стороны Семенко. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Игрок Миная сначала сыграл в мяч и лишь потом задел ногу соперника.

▶️ На 61-й минуте Селезнев пробил по воротам, и мяч в штрафной попал в руку Тамму. Арбитр дала продолжить игру. Это ошибка.

Рука защитника Ворсклы была выставлена в сторону, увеличивала объем тела и помешала мячу, который летел в створ ворот. Это игра рукой, за которую в ворота Ворсклы нужно было ставить пенальти.

Оценка: 6/10

ЗАРЯ – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Евгений Арановский. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Рефери Евгений Арановский

▶️ На 44-й минуте Кочергин упал после борьбы с Брагару. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота Черноморца. Это верное решение. Защитник Черноморца не сыграл в мяч и заплел ноги сопернику.

▶️ На 61-й минуте Авагимян в штрафной бил по воротам, и мяч попал в руку Имерекову. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч действительно попал в руку игроку Зари.

Но она была в естественном положении, и расстояние до мяча было минимальным, так что Имереков не мог среагировать и убрать руку. Это случайное попадание, которое нельзя трактовать как игру рукой.

Оценка: 8/10

ЛЬВОВ – МЕТАЛЛИСТ-1925

Арбитр – Николай Балакин. Для арбитража матч был довольно легким. Команды старались мало фолить. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

▶️ На 54-й минуте Брикнер в штрафной пробивал по воротам, после чего активно сигнализировал, что мяч попал в руку Марлисону. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч попал игроку Металлиста-1925 в бедро.

▶️ На 78-й минуте Шершень в подкате прямой ногой врезался в ногу Довгому. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Металлиста-1925 желтую карточку.

Это верное решение. От удаления Шершня спасло то, что он все же сыграл в мяч, а потом врезался в ногу сопернику. Так что за опасную игру он получил заслуженную желтую карточку.

Оценка: 8/10

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