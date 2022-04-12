Молчание не в их пользу. Украинская биатлонистка не оставила россиянкам выбора

Дарья Блашко не понимает, как можно молчать о войне / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня
Экс-белоруска Дарья Блашко начало военной агрессии России против Украины застала в Чернигове. Биатлонистка спасалась от российских обстрелов в подвале лыжной базы, которую оккупанты полностью разрушили.
Поэтому ее удивляет отсутствие реакции на войну у своих коллег по сборной Украины – натурализованных россиянок Екатерины Бех и Оксаны Москаленко.
"В первую очередь, молчание не в их пользу. Но важно понять другое – каждый самостоятельно делает выбор, у каждого голова на плечах и каждый понимает, на какие риски он идет.
Говорить, что "я не знал" и "я не видел" сегодня могут только люди в Мариуполе, которые сидят без связи, света, без воды, газа и пытаются выжить в подвалах. Они действительно могут не знать, что происходит в мире, потому что их жизнь заставила. Дай Бог, чтобы они выжили.
Но говорить, что "я не виноват", "я не участвовал", "я не видел", "не я приказы отдавал" или "я не знаю" – это не проходит в такие моменты. Думаю, что молчание показывает другим людям, какой выбор был сделан. Каждый имеет право за него отвечать", – сказала Блашко в интервью Суспильне.Спорт.
Отметим, что Дарья Блашко родилась в Беларуси и до 2017 года представляла сборную этой страны.
Напомним, что выгородить натурализованных россиянок попытался президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Но его сразу обвинил во лжи капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.
После публичных обвинений от украинских биатлонистов Брынзак заявил, что покидает пост главы ФБУ.