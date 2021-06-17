Мокрая серия Украины: пропускала во всех матчах на чемпионатах Европы

На футбольных Евро сборная Украины не может провести ни одного поединка на ноль. Гол от Северной Македонии стал уже 13-й на континентальных турнирах

Украина пропускает от Северной Македонии / Фото: Reuters

Сегодня в Бухаресте сборная Украины победила Северную Македонию (2:1) во втором туре Евро-2020. После первого тайма "сине-желтые" вели 2:0, но на 57-й минуте македонец Эзджан Алиоски добил мяч в ворота Георгия Бущана после парированного пенальти.

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Гол в сегодняшнем матче продолжил серию сборной Украины из поединков с пропущенным мячами в финальной части чемпионатов Европы. На Евро "сине-желтые" не могут сохранить свои ворота сухими уже 8 встреч кряду.

Бущан отбил удар Алиоски с 11 метров / Фото: Getty Images

Украина пропускала во всех матчах на домашнем Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), затем во всех поединках на турнире 2016 года (0:2, 0:2, 0:1), после чего не выходила из группы. А теперь подопечные Андрея Шевченко начинали с центра поля и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы – 2:3 с Нидерландами и 2:1 – с Северной Македонией.

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Ранее мы рассказывали, как Ярмоленко после года в запасе стал звездой Евро-2020.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Мы также сообщали, что матч Украина – Австрия может завершиться серией пенальти.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония