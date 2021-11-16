Могут себе позволить! Сборная Швейцарии отпраздновала выход на чемпионат мира с алкоголем и танцами

Сборная Швейцарии едет на ЧМ / Фото: UEFA.com

Встреча Швейцарии и Болгарии проходила на стадионе "Свисспорарена" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Голы забивали Ноа Окафор, Рубен Варгас, Седрик Иттен и Ремо Фройлер.

Сборная Швейцарии завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катар. Празднование этого успеха началось сразу после поединка в раздевалке, где были пиво, музыка и безумная радость. Продолжилось оно ночью за столом с громкими танцами, пением и алкоголем.

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Отметим, что второе место в группе заняла сборная Италии. Теперь чемпионам Европы предстоит сыграть в стыковых матчах.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.