"Мог продолжать поединок": Хижняк отреагировал на свое сенсационное поражение в Токио

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал свое сенсационное поражение в финале Олимпийских игр в Токио. Рефери остановил бой в третьем раунде, зафиксировав нокаут

Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters

На тот момент Хижняк полностью доминировал на ринге и вел на записках всех судей. Но один удар бразильца Эберта Соузы оказался фатальным.

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"Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, секунд за 4-5 я восстановился и нормально себя чувствовал.

Не знаю, почему рефери сразу остановил поединок. Во многих подобных поединках бой продолжают, отсчитывают до девяти и бой продолжают.

Я не знаю, почему рефери сразу остановлю бой и не дал продолжить, ведь я себя нормально чувствовал и готов был идти вперед и побеждать.

Случилось что случилось. На это воля Божья. Слава Богу за все. Хотелось победить.

Нашей целью было золото Олимпийских Игр. Эта цель нам не покорилась. Наверное, нам нужно еще раз пройти этот путь и эту медаль сделать золотой", – сказал Хижняк в эфире канала "UA:Первый".