Мне все равно! Украинец Коваль отреагировал на "золото с позором"

Максим Коваль с золотом Паралимпиады / Фото: Getty Images

Легкоатлету-паралимпийцу из Украины Максиму Ковалю безразличны обвинения со стороны Малайзии в том, что его "золото", которое он получил после дисквалификации Мухаммада Зияда Золкефли, позорное.

Читайте также: Украинец не виноват! В скандале с золотом Паралимпиады поставлена точка

Напомним, малайзийский толкатель ядра лишился "золота" Паралимпиады и мирового рекорда вследствие протеста Украины на то, что Золкефли не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом.

"Мне все равно. Опоздали – так опоздали. Условия для всех одни", – приводит слова Максима Коваля Суспільне

"Изменилось ли что-то в настроении на следующий день после финала? Да нет, все замечательно, – сказал спортсмен. – Конечно, приятнее иметь высшую награду, чем была".

Партнер Коваля по команде Александр Яровой, благодаря дисквалификации малайзийца сменивший "бронзу" на "серебро", добавляет: "Малайзиец опоздал на четыре минуты. Сами виноваты".

Мухаммад Зияд Золкефли и Максим Коваль / Фото: Getty Images, Reuters

Максим Коваль завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в толкании ядра / Фото: Reuters

Напомним, решение отдать золотую медаль украинцу Максиму Ковалю вызвало гневную критику со стороны малайзийских болельщиков. Они принялись оскорблять нашу страну.

В трендах малайзийского сегмента Twitter на первом месте оказалась "Украина". Самые популярные комментарии: "Позор Украине".

К критике присоединился даже министр здравоохранения Малайзии, который написал: "Позорное решение... Подло и мелочно. Украли золото и мировой рекорд".

Досталось даже вратарю Максиму Ковалю. Малайзийцы спутали его с тезкой и захламили его страницу в Instagram жесткими комментариями.