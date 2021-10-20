Мне понравилось: реакция Луческу на поражение Динамо от Барселоны

Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо проиграло со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил защитник Жерар Пике в первом тайме. Видео голов и обзор мата Барселона – Динамо есть на нашем сайте.

"Конечно, я недоволен. Ни счетом, ни первым таймом. Нам очень долго не удавалось преодолеть барьер боязни Барселоны. Иначе мы могли бы добиться большего. Но то, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

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Футболисты нашей команды должны понимать, каков уровень Лиги чемпионов, насколько он высок. Нам надо подняться на этот уровень. Тут намного больше агрессивности. Сила Барселоны сегодня была в ее в агрессивности при прессинге.

Помимо того, что футболисты этой команды более техничны, они еще и более агрессивны. Сегодня Барселона совершила 18 фолов. Это означает, что практически любая наша попытка перейти в контратаку прерывалась фолом. Наши соперники сегодня были более агрессивными, чем мы.

С другой стороны, мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели барьер, связанный с именем Барселоны – не боялись играть, выходить в контратаки. А еще ведь был момент с Гармашем в штрафной Барселоны: надо посмотреть этот эпизод с точки зрения нарушения правил.

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В начале игры мы имели выход три в один, но не использовали его, приняли неправильное решение. На таком уровне в таких ситуациях надо забивать. Гол всегда меняет картину игры", – цитирует Луческу dynamo.kiev.ua.

Ранее мы писали, что Динамо перехватило рекорд Шахтера в матчах с Барселоной. Защитник Барселоны Жерар Пике открыл счет в матче Лиги чемпионов против Динамо. Этот мяч сделал его абсолютным рекордсменом своей команды.