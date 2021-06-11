Мисс сборной Венгрии: если надумали жениться – супруга Гулачи вам в помощь

Диана - жена Петера Гулачи

После ухода Габора Кирая основным вратарем сборной Венгрии стал Петер Гулачи. Голкипер пять лет был на контракте у Ливерпуля, но не провел за мерсисайдцев ни одного матча. Больше скитался по арендам в низших английских лигах. Но набрался опыта и стал основным вратарем Лейпцига, получив вызов на Евро-2020.

А неделю назад Петер отметил пятую годовщину брака. И если для многих подготовка к свадьбе – это стрес, то у Гулачи с этим проблем не было. Все заботы на себя взяла его жена Диана. Ведь она, как раз и специализируется на организации свадеб. У девушки свое агентство, которое исполнит для молодоженов любой каприз. А еще Диана любит путешествовать и заботиться о животных.

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