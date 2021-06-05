Мисс сборной Украины на Евро-2020: выберите самую красивую девушку в нашей команде

Наш конкурс на самую красивую девушку футболиста-участника чемпионата Европы стартовал, для начала выбираем первую красавицу в сборной Украины

Мисс сборной Украины. Выбираем самую красивую спутницу футболиста!

С 11 июня начинается месячный футбольный марафон под названием Евро-2020. Традиционно к таким крупным событиям мы запускаем наш конкурс: "Выберите самую красивую девушку Евро-2020".

Выбирать будем из жен и подружек футболистов всех национальных сборных, которые принимают участие в чемпионате Европы. Но для начала нужно определить первую красавицу сборной Украины. Посмотрите на всех девушек – и голосуйте!

Юлия (жена Андрея Пятова)

Марина (девушка Анатолия Трубина)

Ангелина (девушка Ильи Забарного)

Вика (девушка Виталия Миколенко)

Инна (жена Александра Караваева)

Карина (жена Александра Тимчика)

Юлия (жена Сергея Кривцова)

Анна (жена Николая Матвиенко)

Лиза (девушка Георгия Судакова)

Маргарита (жена Тараса Степаненко)

Анна (жена Марлоса)

Анна (жена Сергея Сидорчука)

Романа (девушка Виктора Цыганкова)

Инна (жена Андрея Ярмоленко)

Роксана (жена Руслана Малиновского)

Татьяна (жена Евгения Макаренко)

Влада (жена Александра Зинченко)

Анна (жена Романа Безуса)

Анна (жена Александра Зубкова)

Кристина (жена Романа Яремчука)

Радмила (жена Артема Беседина)

Юлия (жена Артема Довбика)

ГОЛОСОВАНИЕ!

Выбираем Мисс сборной Украины Юлия (жена Андрея Пятова) Марина (девушка Анатолия Трубина) Ангелина (девушка Ильи Забарного) Вика (девушка Виталия Миколенко) Инна (жена Александра Караваева) Карина (жена Александра Тимчика) Юлия (жена Сергея Кривцова) Анна (жена Николая Матвиенко) Лиза (девушка Георгия Судакова) Маргарита (жена Тараса Степаненко) Анна (жена Марлоса) Анна (жена Сергея Сидорчука) Романа (девушка Виктора Цыганкова) Инна (жена Андрея Ярмоленко) Роксана (жена Руслана Малиновского) Татьяна (жена Евгения Макаренко) Влада (жена Александра Зинченко) Анна (жена Романа Безуса) Анна (жена Александра Зубкова) Кристина (жена Романа Яремчука) Радмила (жена Артема Беседина) Юлия (жена Артема Довбика)