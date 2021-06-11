Мисс сборной Швейцарии: Сеферович жену нашел в Айнтрахте

Амина Сеферович работала в Айнтрахте, где и познакомилась с футболистом, который три сезона провел во Франкфурте

Амина - жена Хариса Сеферовича

15 ноября 2009 года Харис Сеферович забил гол в ворота Нигерии и принес сборной Швейцарии победу на юношеском чемпионате мира. Следующей серьезной победы пришлось ждать десять лет. В 2019-м он с Бенфикой стал чемпионом Португалии и лучшим бомбардиром первенства.

2019-й год для Хариса был успешным не только на футбольном поле. Он узаконил свои отношения с Аминой. До этого пара встречалась три года. А познакомились они во Франкфурте. Сеферович выступал за Айнтрахт, а девушка работала в клубе. Свадьбу гуляли дважды – сначала на берегу океана в Португалии, а затем в балканском стиле отпраздновали в Швейцарии. В сентябре у пары родилась дочь Иная.

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