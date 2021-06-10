Мисс сборной Швеции: супруга Экдаля мечтает о карьере дизайнера

Камилла Сйондаль-Эссен - жена Альбина Экдаля

В 17 лет Альбин Экдаль произвел такое впечатление на скаутов Ювентуса, что с парнем вскоре подписали контракт. Оказалось, поспешили. За "Старую Синьору" он провел всего три игры. Потом были аренды, небольшой вояж в Гамбург и длительный контракт с Сампдорией.

Экдаль одним из первых заболел коронавирусом, когда волна COVID-19 накрыла Италию прошлой весной. К счастью, успел до этого отправить семью в Швецию. Альбин уже давно женился на Камилле Сйондаль-Эссен. У пары подрастает дочка Альма, которой два с половиной года. Камилла сейчас в декретном отпуске. Но не только занимается ребенком, а еще и учится на графического дизайнера.

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