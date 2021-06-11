Мисс сборной Шотландии: Крейг Гордон бросил жену ради телеведущей

Саммер Харл работала телеведущей на клубном канале Селтика, когда закрутила роман с вратарем команды

Саммер Харл - жена Крейга Гордона

Во время Евро-2012 шотландский вратарь Крейг Гордон работал на телевидении и тренировал полупрофессиональный Дамбартон. Он всерьез подумывал о тренерской работе, поскольку травма колена не давала продолжить карьеру.

Но после двухлетней паузы Крейг набрался здоровья и вновь вышел на поле. Контракт голкиперу предложил гранд шотландского футбола Селтик. С "кельтами" Гордон не только пять раз становился чемпионом Шотландии, но и круто изменил свою жизнь.

После восьми лет брака Крейг развелся со своей женой, с которой воспитывал двоих дочерей, и женился на телеведущей клубного канала Селтика Саммер Харл. 19 апреля 2021 года у пары родился сын Эйс Харлоу Гордон. А ровно через месяц Крейг получил вызов на Евро-2020.

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