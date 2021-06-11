Мисс сборной России: Зобнин запрещает жене делать пластические операции

Полузащитник Спартака нашел будущую жену в соцсетях, заприметив ее во время одного из матчей на стадионе в Тольятти

Рамина - жена Роман Зобнина

Полузащитник Роман Зобнин сделал быстрый шаг из второго дивизиона в Премьер-лигу. Начинал в Тольятти, где выступал за Академию. Потом были три года в Динамо и трансфер за 3 млн евро в Спартак.

В Москву из Тольятти Роман перебирался уже вместе с будущей женой Раминой. История знакомства у них в духе нового времени. Как-то Роман увидел красивую девушку на трибуне. И так она ему приглянулась, что футболист перелопатил все соцсети пока не нашел красотку. После небольшой банальной переписки, Роман отправил девушке букет роз с запиской: "Самой красивой".

С тех пор пара вместе, воспитывают уже сына Роберта и дочь Регину. Кстати, свой футбольный номер Роман взял благодаря жене. Ему предложили выбрать номер выше 30 и он обратился за советом к Рамине. Она сказала, что ей нравятся цифры 4 и 7 – вышло 47.

А еще Роман запрещает жене делать пластические операции. Ведь она у него и так самая красивая.

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