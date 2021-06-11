Мисс сборной Португалии: продавщица превратила Роналду из ловеласа в семьянина

Джорджина Родригес уверяет, что у них с Криштиану была взаимная любовь с первого взгляда

Джорджина Родригес - невеста Криштиану Роналду

О таком женихе мечтали, пожалуй, тысячи, а может и миллионы девушек по всему миру. Богатый, успешный, красивый. Один из лучших футболистов в истории – Криштиану Роналду.

Он регулярно менял девушек, трое его детей появились на свет от суррогатных матерей. Ходили слухи о нетрадиционной ориентации. Но простая консультантка из магазина превратила ловеласа Криштиану в примерного семьянина.

"Для нас обоих это была любовь с первого взгляда", – вспоминает Джорджина начало романа. Они познакомились в магазине. Потом еще встретились и с тех пор не расстаются.

Сначала пара скрывала свои отношения, но уже в январе 2017-го Криштиану представил новую девушку официально, придя с ней на церемонию вручения "Золотого мяча". А уже в ноябре Джорджина родила дочь Алану Мартину.

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