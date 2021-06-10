Мисс сборной Польши: девушка из Винницы поет песни Войцеху Щенсны

Марина Лученко в детстве переехала с родителями в Польшу, где увлеклась музыкой и даже выпустила сольный альбом

Марина Лученко - жена Войцеха Щенсны

Сын бывшего вратаря сборной Польши Войцех Щенсны и сам очень быстро вырос до главной команды страны. Попутно усадив на скамейку запасных легенду Ювентуса Джанлуиджи Буффона.

На семейном фронте у Войцеха тоже все отлично. С 2013 года он живет вместе с Мариной Лученко. Девушка родилась в Виннице и в детстве с родителями перебралась в Польшу. Там она увлекалась музыкой и уже в шесть лет приняла участие в своем первом песенном конкурсе. В 2011 году выпустила первый сольный альбом под псевдонимом MaRina. С тех у нее вышло много песен, которые очень популярны в Польше. Одна из них собрала на YouTube 7 млн просмотров.

В июне 2018-го Марина родила сына, которого назвали Лиам.

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