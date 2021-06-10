Мисс сборной Нидерландов: подружка де Йонга играла в хоккей, а теперь торгует одеждой

Микки Кимени и Френки де Йонг вместе уже семь лет, а познакомилась пара в старшей школе. На родине девушка удостоилась титула "Queen of the WAGs"

Микки Кимени - девушка Френки де Йонга

Полузащитник Френки де Йонг – ключевой игрок нынешней сборной Нидерландов, да и за Барселону выходит стабильно в стартовом составе. Кстати, №21 футболист взял в честь деда, который родился 21 апреля.

Френки всего 24 года, но его сердце вот уже семь лет как занято. В старшей школе он познакомился с перспективной хоккеисткой Микки Кимени и с тех пор пара вместе.

Микки профессионально больше не играет в хоккей на траве, сейчас она открыла интернет-магазин одежды. Весь ассортимент – в оранжевых цветах сборной Нидерландов.

Кстати, как-то популярный журнал FHM удостоил Кимени титула "Queen of the WAGs" – как самую красивую девушку голландских футболистов.

Реклама