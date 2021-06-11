Мисс сборной Италии: Иммобиле нашел жену в социальных сетях

Джессика Мелена работала моделью в Риме, когда познакомилась с перспективных футболистом Пескары

Джессика - жена Чиро Иммобиле

Нападающий Чиро Иммобиле – основная ударная сила Италии на чемпионате Европы. Во всех турнирах в этом сезоне форвард Лацио забил 25 голов в 41 матче.

Вдохновением для Иммобиле является его семья. С Джессикой Меленой они познакомились в 2011 году. В социальных сетях. На тот момент Чиро считался одним из лучших молодых футболистов Италии, хотя и выступал за скромную Пескару. А Джессика была преуспевающей моделью в Риме. Но как только пара закрутила роман, девушка бросила работу.

В 2013 году Джессика подарила возлюбленному дочь Михеллу. В 2015 году родилась вторая дочь – Джорджиа. А в 2019-м родился сын Маттиа.

Реклама