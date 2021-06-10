Мисс сборной Испании: за 300 евро можно потренироваться с девушкой Льоренте

Дипломированный юрист Патрисия Ноарбе работает фитнес-тренером и составляет индивидуальные тренировки для всех желающих

Патрисия Ноарбе - девушка Маркоса Льоренте

Маркос Льоренте является внучатым племянником легендарного футболиста, а ныне почетного президента Реала Пако Хенто. Он и сам начинал карьеру в Королевском клубе. Но получить стабильное место в основном составе Маркосу не удалось и он ушел в Атлетико в 2019 году за 40 млн евро.

В испанской столице Льоренте закрутил роман со студенткой юридического факультета Патрисией Ноарбе. На тот момент Маркосу было 18 лет, а Патрисии – 17. Так что пара вместе уже восемь лет.

Параллельно учебе в престижном университете Комплутенсе Ноарбе начала работать профессиональным фитнес-тренером. Сейчас у девушки есть собственный сайт, где любой желающий за 300 евро может заказать индивидуальные планы тренировок.

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