Мисс сборной Хорватии: Ковачич влюбился в девушку из церковного хора

Изабель Андриянич - жена Матео Ковачича

К своим 27 годам полузащитник Матео Ковачич выиграл уже четыре Лиги чемпионов! Последнюю пару дней назад с Челси. А еще со сборной Хорватии становился вице-чемпионом мира.

Почти на всех фотографиях после триумфов Матео вместе со своей супругой Изабель Андриянич. Девушка популярный блогер, модель и владелица магазина эко-одежды. Закончила университет по специальности экономика.

Матео с Изабель познакомились в церкви, где девушка пела в хоре. А узаконили свои отношения они в 2017 году. "Изабель красива, но больше всего меня в ней поражает образованность, доброта, искренность и скромность", – говорит о своей жене Матео.

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