Мисс сборной Франции: самая красивая девушка страны выбрала Мбаппе

Алисия Айлис занималась фехтованием и учила право, а в 2017 году победила в конкурсе "Мисс Франция"

Алисия Айлис - девушка Килиана Мбаппе

Один из лучших молодых футболистов мира Килиан Мбаппе полон решимости к золотой медали чемпионата мира добавить "золото" Евро-2020.

Свою личную жизнь Килиан не афиширует, но французская пресса уверяет, что у футболиста роман с Алисией Айлис. Как и супруга Наполеона Жозефина, Алисия родилась на Мартинике. А после развода родителей переехала с матерью в Гвиану – это французский заморский регион, расположенный на северо-востоке Южной Америки. С детства занималась фехтованием, окончила лицей с углубленным изучением естественных наук, после чего начала изучать право в университете.

Параллельно Алисия начала карьеру модели. Девушку заметили. Она приняла участие в конкурсе "Мисс Франция-2017" и выиграла его. После чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2017".

О том, что у Алисии и Килиана роман стало известно в 2018 года, когда девушка приехала на чемпионат мира поддержать футболиста. Но пара держит в тайне свои отношения.

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