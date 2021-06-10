Мисс сборной Дании: подружка Винда призывает сажать деревья и хочет стать журналисткой

Лайла Хасанович вошла в десятку на конкурсе "Мисс Дания" и активно борется против глобального потепления

Лайла Хасанович - девушка Йонаса Винда

Йонас Винд должен стать ударной силой сборной Дании на чемпионате Европы. У 22-летнего форварда отличная статистика – 7 матчей, 3 гола.

А еще у Йонаса будет замечательная поддержка на Евро-2020 в лице его девушки Лайлы Хасанович.

В 2019 году Лайла принимала участие в конкурсе "Мисс Дания", где вошла в топ-10. Девушка имеет свой канал на You-Tube с 24 тысячами подписчиков. Она записывает блоги, а также активно борется против глобального потепления. Лайла создала сайт, где каждый желающий за 2,95 долларов может посадить дерево в любом уголке нашей планеты.

Хасанович мечтает стать журналисткой, поскольку ей нравится работать перед камерой. А еще она уверена, что журналистика – это прекрасная возможность вдохновлять других людей.

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