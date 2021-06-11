Мисс сборной Австрии: Арнаутович влюбился в фельдшера на дискотеке

Сара Лизаковски работала фельдшером и моделью, но после рождения детей посвятила себя семье

Сара - жена Марко Арнаутовича

Марко Арнаутовича давно все называют плохим мальчиком австрийского футбола. Он скандалил еще в детских командах, откуда его выгоняли. Дрался с одноклубниками, спорил с полицией. Наставник Интера Жозе Моуринью как-то отметил, что Арнаутович – фантастический игрок, однако его отношения к делу не похоже на отношение взрослого человека. И распрощался с футболистом.

Теперь Марко уверяет, что все его выходки в прошлом. С рождением дочерей Эмилии и Алисии он стал более спокойным и серьезным. С Сарой Лизаковски футболист познакомился на дискотеке в Бремене, где выступал за Вердер. Сара работала фельдшером и моделью, но после рождения детей посвятила себя семье.

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