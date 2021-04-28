Мирча Луческу назвал лучшего игрока в мире. У него нет "Золотого мяча"

Мирча Луческу, который привел киевское Динамо к победе в чемпионате Украины, считает лучшим футболистом планеты бразильского форварда ПСЖ Неймара

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу сказал, кого считает лучшим футболистом в мире. И это не Роналду или Месси, которые за последние годы завоевали множество "Золотых мячей".

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"Лучший игрок мира на данный момент – Неймар. Особенно когда он в хорошей форме. Мбаппе тоже выступает прекрасно. Неймар напоминает феномен Роналдо: он лучший, когда усиленно тренируется и не отвлекается ни на что другое", – заявил Луческу.

Неймар перешел в Пари Сен-Жермен из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Он ни разу не признавался лучшим футболистом Европы.

Ранее мы писали, что Мирча Луческу получил от Динамо бонус в размере одного миллиона евро.