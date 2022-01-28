Мир увидит сдачу. Тренер Фьюри взбешен поведением Джошуа

Джошуа снова проиграет Усику - уверен Фьюри / Фото: Reuters

Объединительный бой в супертяжелом весе откладывается. Энтони Джошуа отказался брать отступные и встретится с Усиком. Об этом британца очень просил Виталий Кличко.

Поведение бывшего чемпиона взбесило тренера Тайсона Фьюри. Он уверен, что Джошуа ничего не светит в реванше.

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"Стили делают бои и мир увидит один результат – сдачу Джошуа. Мое непредвзятое мнение", – заявил Питер Фьюри.

Ранее Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.

Теперь весной Джошуа попытается взять реванш за поражение Усику:

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А вот Фьюри уже объявил, что встретится с Диллианом Уайтом.