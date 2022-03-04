Мир столкнется с еще одним Чернобылем и Фукусимой. Кличко призвал остановить войну

Пожар на Запорожской АЭС угрожает катастрофой для всей планеты / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Этой ночью оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Мир оказался на пороге самой масштабной техногенной катастрофы.

Легендарный боксер Владимир Кличко обратился ко всему мировому сообществу с призывом остановить обезумевшего маньяка Путина.

"Если эту войну в Украине не ОСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС, мир столкнется с еще одним Чернобылем и Фукусимой вместе взятыми.

Украина имеет 4 атомные электростанции, а российская армия стреляет ракетами и бомбит прямо рядом с ней. Не отводите взгляд, ОСТАНОВИТЕ российское вторжение СЕЙЧАС!!!", – написал Владимир Кличко в своем Twitter.