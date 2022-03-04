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Мир столкнется с еще одним Чернобылем и Фукусимой. Кличко призвал остановить войну

Сергей Шаховец
4 марта, 08:40
Мировое сообщество обязано остановить кровавого российского диктатора, который поставил всю планету на грань катастрофы

Пожар на Запорожской АЭС угрожает катастрофой для всей планеты / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Этой ночью оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Мир оказался на пороге самой масштабной техногенной катастрофы.

Легендарный боксер Владимир Кличко обратился ко всему мировому сообществу с призывом остановить обезумевшего маньяка Путина.

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"Если эту войну в Украине не ОСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС, мир столкнется с еще одним Чернобылем и Фукусимой вместе взятыми.

Украина имеет 4 атомные электростанции, а российская армия стреляет ракетами и бомбит прямо рядом с ней. Не отводите взгляд, ОСТАНОВИТЕ российское вторжение СЕЙЧАС!!!", – написал Владимир Кличко в своем Twitter.

Ранее мы писали, что американская актриса Хейден Панеттьери готова сражаться вместе с украинцами. Экс-невеста Кличко поддержала украинский народ.

Хейден вместе с украинским народом / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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