Мир должен знать правду о войне в Украине! Мощный месседж наших футболистов

Шестой день в Украине продолжается кровопролитная война, которую начал сумасшедший диктатор РФ. Украинские футболисты не остались в стороне от трагедии и записали обращение к мировому сообществу.

"Мы обращаемся к футбольному сообществу, ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру. Ко всем, кто понимает, и всем, кто увлекается футболом.

Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру, показать каждому жителю планеты Земля, что под прикрытием спецоперации российские войска ведут открытую войну против Украины, наносят открытые удары по жилым районам, обстреливают мирное население.

Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие. Мы просим все мировое сообщество противодействовать российской пропаганде. Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.

Мы благодарны каждому, кто уже сделал это, и каждому, кто нас поддержит. Нет войне! Слава Украине! Героям Слава!", – сказано в видеообращении.