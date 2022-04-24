Минута, которая запомниться на всю жизнь. Украинец дебютировал в плей-офф НБА

Михайлюк дебютировал в плей-офф НБА / Фото: nba.com, Коллаж: Сегодня

Дебют Михайлюка в плей-офф НБА откладывался три встречи. В проигранных поединках тренер Торонто постоянно оставлял украинца на скамейке запасных, не давая ему шанса впервые сыграть на данной стадии.

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Знаменательный день для Михайлюка настал в субботу 23 апреля, когда украинский снайпер получил свое игровое время. Правда, 1 минута и 19 секунд проведенные Святославом на паркете, это лишь маленький подарочек для украинца. Но он его запомнит на всю жизнь!

Торонто в четвертом поединке серии против Филадельфии смог добыть важную победу, и продлить противостояние еще на один матч. Партнеры Михайлюка в равном поединке смогли таки вырвать необходимый результат в конце поединка.

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Матч ознаменовался камерунской дуэлью: Сиакам повел за собой Торонто и стал персонально сильнее своего более звездного соотечественника из Филадельфии Эмбиида. Это и позволило канадской команде праздновать успех.

Таким образом счет в серии 3:1 в пользу Филадельфии. Михайлюку вместе с Торонто уступать больше нельзя.