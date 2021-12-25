Милевский преодолел страх высоты и необычно поздравил с Рождеством

Милевский празднует Рождество в Гудаури / Фото: Instagram
После того, как Милевский поделился Андрею Воронину своими планами трудоустройства в Динамо, экс-форвард отправился отдыхать на грузинский горнолыжный курорт Гудаури.
"С Рождеством", – поздравил своих подписчиков в Instagram Артем с высоты 3200 метров, судя по геотегу.
- 3200? Высоко забрался, а говоришь что высоты боишься, – прокомментировал пост футбольный агент Александр Панков.
- На минутку вышел и назад, – отшутился Милевский.
Напомним, что во время отдыха в грузинских горах, бывший нападающий киевского Динамо примерил на себя новый образ царя Ивана Грозного из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Милевский показал, какой он грозный / Фото: Instagram